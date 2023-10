Îles Canaries: L’Espagne prépare des vols de rapatriement de migrants sénégalais

Sont concernés, les 1 200 et 3 000 arrivés respectivement en juillet et en août dans différents points de l’île, mais aussi, les derniers arrivés sur l’île d’El Hierro, tous pendant la vague actuelle de “cayucos” (pirogues). A noter que près de 14 000 individus sont arrivés cette année aux en Espagne et quatre-vingt-dix pour cent des migrants aux îles Canaries pendant cette crise, sont de nationalité sénégalaise.



Même si le nombre de voyageurs n’est pas encore connu, il faut dire qu’ils seront plus d’une centaine et le premier vol retour de ces migrants partira vers Dakar depuis un aéroport des îles Canaries. En fait, les sources du journal confirment que le voyage est déjà planifié « dans le respect des dispositions de sécurité habituelles » et que l’avion ne sera donc pas uniquement rempli d’étrangers.



D’autres vols aussi sont prévus. En fait, une succession de frêts aériens vers le retour des migrants, aura lieu tout au long des mois d’automne, avec l’implication confirmée des unités de police concernées. D’après “El Periódico de Cataluña”, la crise migratoire que connaissent les îles Canaries, est causée par le calme qui règne dans l’Atlantique et motivée par la situation d’instabilité politique, de pauvreté et de violence au Sénégal. Selon nos confrères, elle a également un impact sur le départ des pirogues des côtes de la Mauritanie, sa voisine du Nord.



Pour rappel, avec les deux pays, et entre autres, l’Espagne a conclu des accords pour le retour des migrants illégaux. Sont éligibles au retour, tous ceux qui sont arrivés irrégulièrement en Espagne et dont il n’est pas prouvé qu’ils se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable – enfants, personnes âgées, malades… – ou pour toute raison justifiant l’octroi de l’asile ou du refuge.