Illa Touba inaugurée hier et fermée ce jour: Une inauguration précipitée

C’est en grande pompe que le Président Macky Sall a inauguré, jeudi, l’autoroute Ila Touba. Une infrastructure qui a coûté près de 416 milliards francs CFA. Il faut dire que des autorités de haute facture ont effectué le déplacement pour «couper» le ruban, démontrant au passage que l’autoroute Ila Touba est totalement prête à accueillir les usagers.



Et ce n’est pas pour rien, que le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s'est rendu sur les lieux pour formuler des prières. Mais, en vérité, n’a-t-il pas été mis au-devant de la scène pour des raisons beaucoup plus électoralistes ? La question est posée avec acuité, car, inaugurée ce jeudi, cette autoroute – ou du moins une bonne partie – est fermée ce vendredi pour des «raisons de travaux». Ce qui nous pousse à nous demander encore une fois : Quel intérêt d’inaugurer une infrastructure qui n’est pas encore achevée ?



Car, il faut le dire et le clamer, partout, l’on inaugure ce qui est véritablement prêt à être utilisé dans sa totalité. Pourquoi avoir fait déplacer le Khalife général des Mourides, une «institution» religieuse et de régulation sociale, si l’on sait que dès le lendemain, les usagers ne pourront pas profiter de ce «joyau». Dans tous les cas, ce n’est pas la première fois que sous l’ère du Président Macky Sall, que de telles scènes se déroulent. Un exemple parmi tant d’autres : c’était le cas avec le Pont de l’émergence. Inauguré par le Président Macky Sall, pourtant, tout le monde s’était rendu compte que les travaux se poursuivaient.



Et il est dit dans plusieurs cercles, que tout est fait pour charmer l’électorat sénégalais en direction de la présidentielle de février 2019. Cette façon de faire peut-elle être gagnante ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a tout juste sept ans, Me Wade, malgré des inaugurations tous azimuts, avait été battu au second tour de la présidentielle de 2012. Il est bon de démontrer aux Sénégalais que Macky travaille à son seul et unique… service.



