Ils créent de faux comptes pour escroquer les gens

Pour avoir créé de faux comptes sur Facebook dans le but de gruger d’honnêtes citoyens, Mansour Khouma a été condamné à 1 an de prison ferme. Pour ce qui est de Mouhamadou Bamba Dione et Ngoné Mbodji, ils ont écopé de 6 mois ferme. Ces prévenus ont été trainés, hier, devant la barre des flagrants délits de Dakar, pour association de malfaiteurs, escroquerie et vol de cartes d’identité.



Une véritable bande organisée qui partageait le même appartement à Ngaparou (Mbour), c'est ce qu'auraient formé le tailleur Mansour Khouma, la commerçante Ngoné Mbodji et Mouhamadou Bamba Dione, dans le dessein d’escroquer d'honnêtes citoyens. Pour mener cette entreprise délictuelle qui a été mise en place, le présumé cerveau, en l'occurrence Mansour Khouma, et ses acolytes avaient créé sur Facebook de faux comptes avec à l'appui des photos de filles et des prénoms comme «Joli cœur» et « Dia Poulho» pour ainsi ferrer leurs proies.



Après avoir déniché des victimes et pour toucher leur cœur, ils leurs faisaient croire qu'ils étaient confrontés à des difficultés. A d'autres, c’était une panne d'essence, qu’ils leur soumettaient comme problème. Une fois ces bonnes volontés ferrées, c'était au tour de la dame d’entrer en action pour communiquer au téléphone avec la proie, au moment où les autres sont tapis dans l'ombre.



C’est ainsi que les nommés Mamadou Racine Ndiaye et Abdou Touré sont tombés dans leurs filets, leur envoyant, respectivement, les sommes de 475.000 et 150.000 F CFa. S'étant rendus compte qu'ils ont été roulés dans la farine, les pigeons ont déposé plainte. Après une enquête rondement menée, leurs bourreaux sont arrêtés. Lors d’une perquisition, 3 cartes d'identité établies au nom de tierces personnes ont été saisies chez Mansour Khouma.



Et au cours de son audition à la police, il a précisé s'être rendu à Poste Thiaroye, à un endroit où étaient déposées les cartes d'identité perdues, pour en prendre certaines et s'en servir lors de ses forfaits. Aussi, l'enquête a révélé que ce dernier faisait les retraits Wari avec la carte d'identité volée de la nommée Coumba Diouf. Pour une somme totale de 1.150.000 FCfa.



Interrogés, Ngoné Mbodji ainsi que Mouhamadou Bamba Dione ont contesté les faits.













Les Echos

