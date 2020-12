Ils font la course en Porsche et Lamborghini sur la D101, les gendarmes les contrôlent à 175 km/h Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les gendarmes ont contrôlé une Porsche Cayman et une Lamborghini Huracan dont les conducteurs faisaient la course sur la D101. Les contrevenants sont repartis sans leur permis ni bolide.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020122610...

