Image alarmante de l’incivisme au Sénégal : Un immeuble en ruine toujours habité, malgré « l’alerte » d’une pluie récente Situé en plein centre-ville, l’état de cet immeuble en ruine toujours habité, ne rassure même pas ceux qui passent à côté. Pourtant, avec dame-nature, l’alerte d’une pluie récente est plus que significative, car dès que l’information fut postée, des pans sont tombés après les averses. Mais malgré l’alerte, « ce danger ambiant » situé à Dakar Plateau, à la Rue Tolbiac, voie qui mène vers le marché Sandaga, est toujours habité ! Son image postée sur la page « Stop à l’incivisme au Sénégal » suscite de nombreux commentaires dont Leral vous propose quelques-uns…



Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 22:16

Pour l’un des intervenants, c’est « La protection civile qui doit intervenir pour évacuer les habitants et sécuriser la zone sans délai sinon -ku fa xew bu kenn ni ndogal la-demain en cas de catastrophe, ne parlons pas de volonté divine ! »

Selon un autre avis, certains pensent que s’ils ne vivent pas à Dakar, ils n'existent tout simplement pas. « C’est quoi le projet d’habiter au centre dans des conditions pareilles. Ne vaudrait-il pas mieux de sortir de Dakar et de vivre dignement dans de bonnes conditions? », se demande-t-il



Pour cet internaute, « Au Sénégal nakk on ne prend jamais de précautions. Nous avons des autorités qui sont toujours dans les réactions et jamais dans les anticipations. »



Plus largement, un autre signale qu’entre « Grand Dakar...Gnary Tally...Médina...Plateau, il y a des bâtiments qui feront des malheureux tôt ou tard (Yalla bouma moussa ame deug-Que DIEU nous en préserve) et nos autorités, comme d'habitude, vont faire appel à la presse pour dire qu'ils "Vont Prendre Des Mesures"..Y aura des éditions spéciales sur les plateaux TV et quelques jours après, on reprend nos habitudes, se désole-t-il.



