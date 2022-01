Images à 360 degrés, parfums diffusés... A Nantes, Mélenchon révolutionne l'art du meeting

Le candidat de la France insoumise a déployé lors de son meeting à Nantes un dispositif innovant, entre images à 360 degrés de la Terre, plongée dans les câbles Internet et stimuli olfactif.



Des expérimentations pour marquer des points. Dans la droite lignée de ses hologrammes en 2017 qui avaient alors marqué les esprits, Jean-Luc Mélenchon a tenu ce dimanche un meeting "immersif et olfactif" à Nantes.



Devant environ 3000 personnes, le candidat insoumis à la présidentielle s'est appuyé sur un dispositif permettant la diffusion d'image à 360 degrés, directement inspiré du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. C'est la société Videlio, un prestataire audiovisuel, et le scénographe David Mathias qui ont travaillé sur ce meeting, présenté par le patron de la France insoumise comme un "évènement politique positif".



Des images vues du ciel pour créer une "université de l'espace"



Les sympathisants ont ainsi pu contempler des images de la Terre vues de l'espace, recouvrant 200 mètres d'écran, dans la salle plongée dans le noir au milieu des étoiles.



Ces images ont été mises au service de ses propositions sur l'exploration spatiale. Jugeant la France "à la pointe dans le domaine spatial", Jean-Luc Mélenchon a proposé "la création de l'université de l'espace" pour "les peuples francophones".



Les écrans ont ensuite diffusé des images emmenant les spectateurs dans les câbles Internet, permettant au député des Bouches-du-Rhône de défendre "l'anonymat des données" personnelles.



Des senteurs moins convaincantes



"90% du trafic internet mondial passe par les câbles, alors les Français doivent absolument avoir les moyens de poser eux-mêmes les câbles. Si je suis élu, je poserai le câble qui va de la Guyane au territoire de la métropole", a expliqué l'insoumis.



Le dispositif olfactif a été, lui, moins probant. Sur place, certains ont cru reconnaître de l'encens, d'autres le pétrole.



Il faut dire que la distribution de masques FFP2 à l'entrée du meeting - sans pass sanitaire- rend le recours à l'odorat moins probant.



Une déclaration d'amour à la mer



Jean-Luc Mélenchon s'est ensuite retrouvé entouré de visuels représentant la mer tandis que la salle entendait le son des vagues. "Voici la mer! Elle contient 66 fois l'énergie dont nous avons besoin. Voici l'horizon de sortie du nucléaire", a lancé le candidat à la présidentielle. Il a également insisté sur la politique environnementale qu'il menerait en cas d'accession au pouvoir.



"On nous dit que le glyphosate est probablement cancérigène. Que ceux qui veulent tenter leur chance en boivent une lampée. Nous, nous préférons en finir avec le glyphosate et protéger l'eau", a ainsi expliqué Jean-Luc Mélenchon.



300.000 euros



Ce meeting immersif a un coût: 300.000 euros d'après Manuel Bompard, le directeur de campagne, auprès de BFMTV. Ce montant est "100.000 euros supérieur" à un meeting traditionnel, expliquent ses proches.



L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, lui, fera son retour le 5 avril pour un nouveau meeting dans six grandes villes françaises en simultané. (BFMTV)





Source : https://www.impact.sn/Images-a-360-degres-parfums-...