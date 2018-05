Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Images choc de migrants humiliés à Tel-Aviv : le photographe raconte Rédigé par La rédaction de leral.net le 14 Mai 2018 à 03:55 | Lu 303 fois Les photos ont outré les réseaux sociaux depuis leur diffusion, jeudi 26 avril : on y voit un jeune migrant humilié par un homme manifestement très amusé de la situation. La scène s’est déroulée à Tel-Aviv, en Israël, le 24 avril dernier. L’auteur des images raconte une scène d’une rare violence psychologique et dénonce la manipulation de ses clichés sur les réseaux sociaux.





Les images ont commencé à circuler le jeudi 26 avril, entrainant l’indignation de très nombreux internautes sur Facebook et Twitter. On y voit un jeune homme noir, torse nu, tiré par les cheveux par un homme hilare qui se prend en selfie avec lui.









"C'était comme si l'homme disait à ce migrant : 'Tu es inférieur à moi, divertis-moi'"



La rédaction des Observateurs de France 24 a pu contacter l’auteur de la photo. Il s’appelle Jonathan Small, c’est un photographe américain basé à Tel-Aviv. Il raconte ce qu’il s’est passé avant et après la photo.



J’ai l’habitude de marcher le long de la mer à Tel-Aviv. Ce soir-là, mardi 24 avril, il était aux alentours de 18 h. J’ai aperçu un groupe de trois personnes, un peu balourds, qui commençaient à s’approcher de deux hommes noirs qui étaient en train de prendre une douche. Impossible de savoir qui ces derniers étaient, mais ils m’ont fait penser aux nombreux migrants présents en Israël [Il y aurait actuellement 35 000 demandeurs d’asile, principalement érythréens et soudanais, sur le sol israélien, NDLR].



Un homme avec un t-shirt rouge a commencé à venir s’amuser avec eux. Il y avait quelque chose de très gênant sur cette scène : il semblait se moquer, taquiner les migrants qui souriaient, mais ça ressemblait davantage à des intimidations. J’étais assez loin de la scène et je n’entendais pas ce qu’ils disaient, environ six ou sept mètres. Mais, dans l’attitude des migrants, j’ai senti que quelque chose n’allait pas. Alors j’ai sorti mon appareil pour prendre plusieurs photos avec mon zoom.



"Personne n'a vraiment réagi"



C’est à ce moment que l‘homme a empoigné l’un des migrants par les cheveux, comme un animal. Son attitude était étrange : il était à la fois amical et brutal, avec une manière condescendante, comme s’il disait à cet homme : "Tu es inférieur à moi, divertis-moi". Pendant ce temps-là, les deux migrants souriaient, voire riaient [France 24 a pu voir les photos non floutées. Sur les images, deux migrants sont visibles et tous deux esquissent des sourires forcés et semblent subir la situation].







Sur la série de trois images non floutées que France 24 a pu consulter, les deux hommes noirs semblent s'amuser et rire de la situation, comme on peut voir ci-dessus. Selon Jonathan Small, ils ont subi l'attitude brutale de l'homme en rouge.



Il y avait quelques témoins de la scène, qui n’a duré que quelques minutes. Personne, moi y compris, n’a vraiment réagi, hormis en prenant des photos. Je n’ai pas non plus essayé d’aller voir ces jeunes hommes noirs, car ils ne semblaient pas être totalement en possession de leurs moyens, peut-être même qu’ils étaient drogués et n’avaient pas réalisé l’humiliation subie. J’ai eu le sentiment que discuter avec eux ne mènerait à rien. Puis je suis rentré chez moi et je n’étais pas très bien. J’ai donc décidé de partager ces photos. Personne, SDF ou non, blanc ou noir, en Israël ou ailleurs, ne mérite un tel traitement. "





"Mes photos sont utilisées pour raconter une fausse histoire"



Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Reddit, beaucoup de personnes ont jugé que la scène pouvait être montée de toutes pièces. Pour d’autres, l’image montre comment "les Israéliens traitent les gens de couleur".



L’image a en tout cas suscité beaucoup de réactions, comme sur ce post Facebook avec 3 100 partages ou encore ici sur Twitter avec plus de 6 000 retweets, dans un contexte où le gouvernement israélien a durcit sa politique envers les migrants clandestins et où ces derniers sont victimes régulièrement de racisme voire d’agressions.



Mais Jonathan Small fait remarquer que d’ores et déjà, sa photo est utilisée pour raconter une fausse histoire :



i[J’ai vu beaucoup de gens faire l’amalgame entre le fait que la scène se passe à Tel-Aviv et le fait que les agresseurs seraient des Juifs. Il y a même des photomontages mettant en parallèle mes photos et des photos des camps de concentration [affirmant notamment que "les Juifs ont oublié l’histoire ", NDLR].

]i

Ce dont j’ai été témoin aurait pu se passer n’importe où et je n’ai aucune idée si l’homme au t-shirt rouge est Israélien, juif, ou peut-être un touriste. Et d’ailleurs, peu importe : mon objectif a été de montrer une situation qui n’est pas normale, où qu’elle se déroule, et dire à ceux qui seraient témoins d’une scène similaire de faire la même chose pour que ce genre de scène ne tombe pas dans l’oubli.



France 24 a contacté la police de Tel-Aviv pour savoir si elle avait été informée de la scène ou si une enquête était en cours. Celle-ci a indiqué étudier notre demande. Nous publierons leur réponse si celle-ci nous parvient



