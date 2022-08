Images et Remerciements : Le plus jeune député du peuple,Borom Grand Yoff Serigne Abo au secours des sinistres Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 17:00 | | 0 commentaire(s)| Des images partagées sur Facebook magnifient sa solidarité. " député du peuple, le plus jeune député Borom Grand Yoff Serigne Abo au secours des sinistres merci beaucoup honorable", a réagi une citoyenne touchée par cet élan.















Accueil Envoyer à un ami Partager