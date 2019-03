Images insoutenables de l’incendie qui a ravagé le marché Petersen

Un violent incendie a ravagé ce vendredi tôt le matin, une partie du marché Petersen. Plusieurs dizaines de magasins et cantines d’habillements et de matériels électroniques, électroménagers ont été emportés par les flammes (voir images).



Aucune perte en vie humaine n’a été signalée, mais des pertes estimées à plusieurs millions de francs Cfa. Alertés au tout début du sinistre, les Sapeur-pompiers avaient éprouvé quelques difficultés pour circonscrire les flammes du fait de l’emplacement du lieu et du manque de bouche d’incendie.



Les cantines du marché Petersen (situé en plein de cœur du centre-ville de Dakar), sont construits avec du bois. Le lieu est sujet à des cas d’incendie récurrents dont le dernier en date remonte à septembre 2018.















Leral.net