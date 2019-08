Imam Abdallah Cissé aux musulmans: "la mort est devant nos portes et n’épargnera personne..."

L’imam Mouhamedou Abdallâh Cissé Ibn Serigne Madior Cissé de la mosquée "Ihsane" de Saint-Louis, a invité lundi les fidèles musulmans à mettre en avant l’intérêt du peuple et de leur religion.



Dans son sermon prononcé à l’occasion de l’Aïd-el-Kébir ou Tabaski, la grande fête musulmane, il a invité ses coreligionnaires à "mettre en avant les intérêts du peuple, mais aussi l’intérêt de l’islam qui doit être mis en exergue devant toute autre chose’’.



"La mort est devant nos portes et n’épargnera personne, et ce jour doit être une source de méditation pour cette vie éphémère ici-bas", a indiqué l’imam Cissé, avant de prier pour que Dieu accepte le hajj des pèlerins sénégalais aux lieux saints de l’islam.



De même a-t-il convoité de Dieu qu’il accorde son pardon au peuple sénégalais et comble ce dernier de ses bienfaits, "pour une paix durable et un bon hivernage".



L’imam a invité les musulmans à penser aux personnes démunies et aux pauvres, en partageant avec eux, leurs avoirs, "pour éviter l’accaparement des richesses sur terre" au profit de quelques-uns.



De cette manière, les fidèles musulmans pourront recevoir la récompense et la miséricorde de Dieu, "car c’est dans la paix et la solidarité qu’un peuple peut bénéficier des bienfaits sur terre".

