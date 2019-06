Imam Amadou Makhtar Kanté:« l’appel à témoins du procureur est étonnant » L’imam Amadou Makhtar Kanté de la mosquée du Point ne comprend pas qu’on veuille donner un traitement particulier à l’affaire Petro Tim, suites aux révélations de la BBC, impliquant Aliou Sall dans un scandale à 10 milliards de dollars.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019

« Je trouve étonnant que le procureur fasse un appel à témoins dans cette affaire. J’ai même entendu des professionnels du droit dire qu’ils n’ont jamais vu ça », a déclaré l’imam Kanté membre du collectif Aar Li Nu Bokk sur la RFM. Et de poursuivre, « il ne faut pas mettre en place des stratégies qui étonnent le monde du droit. C’est au procureur de mener sa propre enquête ».



Toutefois, l’imam a dit se féliciter de « cette avancée, puisque cette affaire est devenue une question judiciaire, désormais », avant de lancer un appel au peule : « il faut continuer dans cette dynamique d’exiger la transparence dans cette affaire et dans la gestion de nos ressources ».

