Imam Kanté : « Je le jure, si on permettait aux Imams de chaque quartier, de faire le récital du Coran avec quelques personnes et donner de l’aumône, cette pandémie sera un vieux souvenir » Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mai 2020 à 13:52 | | 0 commentaire(s)| La meilleure solution pour qu’il n'y ait plus de cas de coronavirus au Sénégal selon Imam Kanté, est de permettre à chaque Imam, dans chaque quartier, de prendre 5 personnes avec lui, pour qu’ils puissent faire le récital de Coran dans une mosquée, et ensuite, donner de l’aumône. Il jure que si cela se fait correctement, le Sénégal ne comptera plus de cas. Il révèle qu’il a adressé plusieurs lettres aux autorités dans ce cadre. Babacar, un jeune avec qui il partageait le même plateau, a informé qu’il était pour la fermeture des mosquées, mais il ne l’est plus. Parce que, explique-t-il, il y a des pays qui ont réfléchi sur comment rouvrir les mosquées en respectant les distances de sécurité et autres, mais ici, personne n’en parle alors qu’on est un pays musulman. Pour lui, on peut ouvrir les mosquées tout en respectant les gestes barrières. Le jeune homme n’a pas manqué de souligner les difficultés auxquelles font face les habitants de Dakar-Plateau. Selon lui, il y a la misère dans cette commune nichée au cœur de Dakar, elle est pire que la banlieue. Dakar-Plateau est victime de la politique. D’après lui, il y a même des maisons qui n’ont pas de toilettes là-bas, et avec l’arrivée du Covid-19, au lieu de prendre tout le monde en charge, il y a eu des discriminations…



Accueil Envoyer à un ami Partager