Imam Massamba Diop balance et menace: « Il y a 9 à 12 associations d'homosexuels au Sénégal avec récépissé » L'imam Massamba Diop de la mosquée Gazelle, à Pikine, a fait de graves révélations sur la situation des homosexuels au Sénégal.

« Il y a au moins de 9 à 12 associations d'homosexuels au Sénégal, avec récépissé à l'appui. C'est vouloir une chose et son contraire. Comment peut-on, avec l'article 319, interdire les actes contre-nature et, à côté, donner des récépissés à des gens pour leur dire : vous êtes libres d'être des homosexuels ? C'est inacceptable. L'Etat du Sénégal n'a qu'à assumer sa part de responsabilité », a martelé l’imam sur la RFM.



Et de poursuivre, le ton très menaçant, « nous avons la liste des grands homosexuels du Sénégal. En octobre 2014, les homosexuels sénégalais voulaient saisir leurs confrères du monde. Ils se sont trompés en envoyant le mail dans l'email de Jamra. Nous l'avons tiré et nous l'avons envoyé à un grand chef religieux du pays. Si maintenant ils veulent créer des problèmes à l'imam Kanté, je risque de sortir la liste."



Imam Massamba Diop est du reste persuadé que l’acte de Waly Seck n’est pas fortuit. « Le moment où il portait ce tee-shirt coïncidait avec la semaine des homosexuels. Donc, porter ce tee-shirt arc-en-ciel, c'est une manière de soutenir les homosexuels. C'est donc à dessein. II ne l'a pas fait gratuitement », a-t-il fermement martelé.

