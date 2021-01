Imam Oumar Diène: "Iyane est parti, mais la relève sera assurée" Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

Du fond de son sommeil, qu'il sache que son combat va être poursuivi avec la même rigueur et la même intensité. C'est du moins l'assurance de Imam Omar Diène, membre de la commission de concertation sur le croissant lunaire, suite au rappel à Dieu de Mourchid Iyane Thiam. "Nous rendons grâce à Dieu qui est le Seigneur de l'humanité mais aussi le maître de l'histoire, qu'il l'accueille en son Paradis éternel. Iyane est parti mais nous ferons tout pour que la relève soit assurée, dans la continuité de bien faire le travail" Selon le secrétaire général de la ligue des imams et oulémas du Sénégal, le Sénégal a perdu un de ses illustres et dignes fils. "Il s'est investi au niveau de la commission lunaire pour l'unicité des musulmans autour de l'essentiel", précise-t-il sur IRadio. Le président du Conseil supérieur islamique du Sénégal Mourchid Iyane Thiam est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi. Il était, par ailleurs, le Président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc).







Source : Source : https://www.jotaay.net/Imam-Oumar-Diene-Iyane-est-...

