Imam et dealer de drogue: Il tombe dans les filets des agents de l’OCRTIS avec 2,5 kg de chanvre indien Un imam impliqué dans le trafic de drogue à Gandiol a été arrêté par la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Saint-Louis. L’intervention de la police au domicile de ce « religieux » a conduit à la saisie de 2,5 kg de chanvre indien.



Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Tout a débuté grâce à un renseignement reçu par les agents de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), qui faisait état d’un trafic illicite de drogue orchestré par […] à MBoumbaye, une localité de la commune de Gandiol.



Alertés par cette information confirmée par une source issue du milieu criminel, les agents de la BRS de Saint-Louis ont mené une opération surprise sur les lieux indiqués et ont arrêté l’imam en possession d’une quantité de drogue. Au cours de cette opération, ils ont saisi 2,5 kg de chanvre indien. Lors de son interrogatoire, le « homme religieux » a admis son rôle de trafiquant. Il aurait donné l’identité de son fournisseur, qui est actuellement recherché.



L’imam a également informé les enquêteurs qu’un autre trafiquant était sur le point de recevoir une livraison de drogue. Il a révélé l’identité de son complice. Grâce à ces informations, les agents de l’OCRTIS de Saint-Louis ont arrêté ce trafiquant en possession de 8 kg de drogue à Potou, dans la région de Louga.



Au total, les enquêteurs ont saisi 10,5 kg de chanvre indien entre Gandiol et Potou. Les deux suspects ont été déférés au parquet de Saint-Louis, inculpés et placés en détention provisoire.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook