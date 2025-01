Immatriculation des deux roues : 764 demandeurs enrôlés en trois semaines à Kolda

Quelque 764 demandeurs d’immatriculation ont été enrôlés trois semaines après le démarrage des opérations d’immatriculation des deux-roues dans la région de Kolda (sud), a appris l’APS, mercredi, de la cheffe de la division régionale des transports terrestres, Awa Fatou Ama N’diaye Sène.



“Nous avons eu 320 dossiers dont 228 valides la première semaine et la deuxième semaine nous avons enregistré 841 dossiers dont 634 valides et la troisième semaine, nous avons reçu 1108 dont 764 sont valides”, a-t-elle déclaré dans un entretien avec l’APS.



Mme Sène dit avoir noté “des manquements par rapport aux dossiers notamment un problème de pièces, et souvent l’absence de documents requis pour certains.”



Pour faciliter l’enrôlement des deux roues, le service régional des transports terrestres a déployé une équipe mobile dans les communes de la région de Kolda, a-t-elle ajouté.



“La population a répondu en masse pour procéder à l’immatriculation des motos, et compte tenu de la situation nous avons initié des équipes mobiles dans les communes de la région », a-t-elle expliqué, soulignant qu’un planning a été établi pour retrouver les populations dans leurs localités.



La cheffe de la division régionale des transports terrestres a exhorté les personnes concernées à « plus de patience », assurant toutefois que ses agents feront le nécessaire pour enrôler les demandeurs dont les dossiers sont complets.



Le service régional des transports terrestres de Kolda a été victime d’un saccage et d’un incendie lors des manifestations politiques de juin 2023. A l’absence d’une réhabilitation, ses agents procèdent aux opérations d’immatriculation des deux roues dans l’enceinte du service sans aucune commodité. Ils se rendent aussi à “Sénégal service” où deux bureaux ont été mis à leurs disposition.



Aps