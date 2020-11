Immense rideau de scène à vendre Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Haute de près de 20 mètres et large de 14 mètres, cette pièce représentant des musiciens et des danseurs, avait été créée par l'artiste pour la scène finale de La flûte enchantée de Mozart en 1967. Elle est estimée entre 250.000 et 450.000 $, soit entre 210.000 à 380.000 €

Ce sont d'ailleurs ces dimension...





Source : La maison d’enchères britannique Bonhams a annoncé que le rideau de scène conçu par Marc Chagall pour le Metropolitan Opera House de New York est mis en vente mardi 17 novembre.Source : https://www.podcastjournal.net/Immense-rideau-de-s...

