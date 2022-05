Immersion avec la Gendarmerie et la Police: la peur doit changer de camp Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 06:27 | | 0 commentaire(s)| 463 personnes ont été interpellées, dont 325 pour vérification d’identité, 77 pour ivresse publique et manifeste, 7 pour détention et usage de cannabis, 3 pour usage de produits cellulosiques, 2 pour trafic de haschich, 4 pour offre et cession de chanvre indien, 02 pour vol, entre autres dans la nuit du samedi au dimanche. Par ailleurs, 2,375 kg et 27 cornets de cannabis, 7 kepas haschich et 10 comprimés ont été saisi par les forces de défense et de sécurité Celles-ci ont également immobilisé 93 véhicules, 156 motos et saisi 158 pièces, dont des permis de conduire, pour diverses infractions commises sur les routes. Cette opération coup de poing répond aux meurtres commis sur trois personnes en l'espace de 24h. les Forces de sécurité et de défense promettent des nuits pour les malfrats, que désormais la peur va changer de camp.



