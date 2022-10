Immeuble de 6 milliards F CFA: Un Moussa Fall (Général) peut en cacher un autre...

Le Général de division Moussa Fall, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, est traîné dans la boue depuis un certain temps. Cette fois-ci, il a été injustement accusé d’être détenteur d’un immeuble en construction, estimé à six (6) milliards de F CFA, alors qu’en réalité, il n’en est rien. Ledit immeuble visé, faisant face au siège de Dakar Dem Dikk, est la propriété du défunt architecte, Moussa Fall, du Cabinet MoussaFall Architectes. Connu pour ses œuvres architecturales, l’architecte « milliardaire », dit-on, a construit la prestigieuse mosquée Massikoul Djinane.