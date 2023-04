Immeuble effondré à Marseille : Les deux derniers corps retrouvés, les huit victimes identifiées Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 11:43 | | 0 commentaire(s)| L'effondrement d'un immeuble survenu dimanche 9 avril 2023, rue de Tivoli à Marseille, a fait huit morts, a indiqué le parquet de Marseille ce mercredi. Toutes les victimes ont été identifiées: il s'agit de trois hommes et de cinq femmes, âgés entre 28 et 88 ans. Tous étaient des habitants de l'immeuble effondré.



Leur identité a été déterminée notamment grâce aux analyses ADN, aux traces papillaires et à une expertise odontologique. «Les familles vont pouvoir récupérer leurs proches pour entamer le travail des obsèques et du deuil», a précisé la procureure de la République, Laurens Dominique.



L'hypothèse du gaz



L'enquête est désormais ouverte du chef «d'homicide involontaire». Les éléments recueillis «à ce stade de l'enquête confortent l'hypothèse d'une explosion due au gaz ayant causé l'effondrement de l'immeuble», a précisé la procureure de Marseille dans un communiqué publié mercredi. «Les services de GRDF et le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille indiquent ne pas avoir effectué d'intervention sur ce secteur dans les six mois précédents cet évènement. L'exploitation des compteurs de gaz trouvés dans les décombres est en cours», est-il encore précisé.





Le mécanisme ayant conduit à l'explosion reste cependant «à déterminer à l'issue d'investigations et d'opérations d'expertises qui seront nécessairement longues et complexes». À l’issue de son audition, le fils de l'une des victimes a déposé plainte pour homicide involontaire, a également ajouté le parquet.

