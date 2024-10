Immigration irrégulière : L’Ue accorde au Sénégal une aide de 19 milliards FCfa Quelques jours après la résurgence des départs de l’émigration irrégulière, avec notamment la tragédie de Mbour, la riposte s’enclenche. Pour faire face à l’afflux massif de migrants sénégalais sur les côtes de l’autre rive de la Méditerranée, l'Union européenne a annoncé ce 16 octobre 2024, une aide de 19, 5 milliards FCfa (30 millions d'euros) au Sénégal. Les fonds doivent servir à secourir les migrants en mer, stopper les départs illégaux et assécher les circuits de trafic des passeurs.

Pour faire face à l’assaut de l’archipel espagnol des Canaries, la réponse européenne arrive à point nommé. Elle arrive surtout lors d’une visite d’une délégation à Dakar, sur requête des autorités sénégalaises. Selon Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, « en réponse à une demande du gouvernement, l'Union européenne vient d'approuver une enveloppe de 30 millions d'euros pour contribuer à prévenir les départs irréguliers et à sauver des vies sénégalaises ».



Le gouvernement sénégalais et ses partenaires européens prennent également le parti de mener la sensibilisation, en vue de décourager les candidats au départ.



Depuis une vingtaine d'années, le fléau des pirogues qui font cap vers les côtes européennes, ne cesse de prendre de l’ampleur. Mais les tragédies accompagnent très souvent ces départs périlleux et interpellent les autorités sénégalaises et leurs partenaires de l’Ue.



Selon les chiffres de l’OIM, depuis le début de l'année 2024 « plus de 30 000 exilés africains - venus du Sénégal et de Mauritanie notamment - ont débarqué dans l'archipel espagnol, soit une hausse de 105 % par rapport à la même période de l'année dernière ».



