Immobilier : les prix augmentent désormais plus en banlieue qu'à Paris Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 15:00 | | 0 commentaire(s)| Ce phénomène n'avait plus été constaté depuis 2007, indiquent les Notaires du Grand Paris. L'engouement pour les maisons en Ile-de-France se confirme. Leurs prix montent davantage que celui des appartements, là encore une nouvelle tendance.

La crise sanitaire bouscule le marché de l'immobilier francilien . Pour la première fois depuis 2007, les prix à Paris augmentent moins que dans sa banlieue, constatent les Notaires du Grand Paris. « Etant donné les records de prix atteints dans la capitale, la petite couronne est plus que jamais un marché de report […]. Mais il existe aussi une autre explication : la volonté des acquéreurs de trouver de l'espace et de la verdure a provoqué une hausse du prix des maisons supérieure à celle des appartements dans la région », note Thierry Delesalle, président de la commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Un phénomène inhabituel.





