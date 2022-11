Immobilisme, manque de considération envers les populations : Des jeunes de l’Apr dézinguent leurs responsables

Macky Sall a fait ce qu’il devait faire. Il revient aux responsables de faire de leur mieux et d’éviter les débats de caniveau. Nous ne devons pas prendre les citoyens comme du bétail électoral. Chacun est conscient de la situation et les plus motivés sont sur le terrain. Certains responsables sont dans des hôtels pour se reposer, mais c’est dommage. Il y a tellement de débats inutiles et c’est dangereux pour ce pays. Il faut qu’ils travaillent et appuient les jeunes et les femmes.



L’heure n’est pas à la polémique, mais plutôt au travail, afin de relever les défis derrière le président de la République. Les responsables doivent arrêter leurs querelles internes et écouter les populations à la base, y compris les militants. C’est inadmissible que des responsables dorment les week-ends, sous prétexte qu’ils ont des postes dans l’appareil d’État et laissent leurs bases. Je suis contre le mot remobilisation. Pour moi, le mot adéquat pour un responsable, c’est l’occupation permanente du terrain

Un responsable doit descendre à la base et écouter les préoccupations des populations, pour essayer d’y trouver des solutions. Une écoute citoyenne est primordiale et doit être quotidienne. Il faut que nous fassions des efforts et conscientisions tout le monde. Mais il faut des cadres de partage d’expériences pour que les gens se retrouvent, ce qui va nous permettre d’identifier leurs problèmes

Aujourd’hui, les populations n’ont plus confiance aux politiciens. Cela veut dire qu’il faut un renouvellement de la classe politique. Cela s’impose, sachant qu’il y a la jeune génération qui arrive. Bref, une alternance générationnelle. Il faut rester en contact permanent avec les gens et être à l’écoute des citoyens aussi.

Les femmes et les jeunes sont au-devant de la scène. Le seul objectif reste leur autonomisation et le refus la politique de la main tendue

innover dans le cadre de l’auto-emploi, avec des projets phares, afin que les jeunes puissent se retrouver dans ces programmes et sortir de la situation de léthargie. Par ailleurs, pour les femmes, la somme de cinq millions FCfa sera mise à leur disposition dans une première phase, dans la région de Dakar. Pour les jeunes, ce sera un montant de trois millions FCfa, avec de petits projets structurants. Tout est en phase pilote dans la région de Dakar, avec 100 projets.



Nous envisageons de faire d’autres régions mais le focus, c’est sur Dakar avec un modèle aussi. A ce sujet, nous misons sur la création de centres incubateurs pour coacher de futurs leaders de ce pays. A ce titre, obtenir une ressource humaine de qualité est idoine pour booster le développement de notre pays. Notre credo demeure la politique du développement