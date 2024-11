Immunité présidentielle : Mimi Touré commente les propos d’Ismaïla Madior Fall Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Mimi Touré/ Saliou Ndong Dans un article publié hier dimanche sur Seneweb, Ismaïla Madior Fall a mentionné que le président de la République du Sénégal bénéficie d’un « principe d’irresponsabilité ». Cette immunité totale a été dénoncée par Mimi Touré sur ses réseaux sociaux. L’ancienne Première ministre a même fait référence à Hissène Habré, l’ancien […] Sénégal Atlanticactu/ Mimi Touré/ Saliou Ndong Dans un article publié hier dimanche sur Seneweb, Ismaïla Madior Fall a mentionné que le président de la République du Sénégal bénéficie d’un « principe d’irresponsabilité ». Cette immunité totale a été dénoncée par Mimi Touré sur ses réseaux sociaux. L’ancienne Première ministre a même fait référence à Hissène Habré, l’ancien président du Tchad, qui a été jugé et condamné au Sénégal. Le post de Mini Touré : « Après son dérapage sur l’affaire des gendarmes disparus Fulbert Sambou et Didier Badji suivi de ses plates excuses publiques, on pensait que le Professeur Ismaïla Madior Fall en avait fini avec ses sorties intempestives plus politiciennes que juridiques. Dans une sortie récente, Ismaïla Madior Fall passe par dessous la jambe des dispositions de la Haute Cour de Justice du Sénégal, la Cour Pénale Internationale et tous les autres mécanismes du Droit international pénal pour nous inventer le concept de L’IMMUNITÉ TOTALE ET ÉTERNELLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Euskeuy ! Hissein Habré ancien président du Tchad jugé et condamné au Sénégal, vous vous souvenez, Mr l’ancien Garde des Sceaux ? Quel reniement de la lutte contre l’impunité ! »



Source : Source : https://atlanticactu.com/immunite-presidentielle-m...

