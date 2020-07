Impact Covid-19: Diaobé perd 5 milliards FCfa en deux mois Le plus grand marché hebdomadaire de l'Afrique de l'Ouest, Diaobé fait un chiffre d'affaire de 700 millions FCfa par semaine. Mais la pandémie de la Covid-19 est passée par là.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 07:18 | | 0 commentaire(s)|

Connu par son intense activité commerciale de toute la sous-région, Diaobé a perdu de sa superbe depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal.



A Diaobé, sont vendues par mois plus de six cents (600) tonnes de riz, plus de trois cents (300) tonnes de céréales et plus de huit cents (800) tonnes de légumes. Avec la pandémie, c'est 700 millions de FCfa qui sont perdus par semaine, cela fait cinq (5) milliards de francs Cfa en deux mois, ce qui n'est pas sans impacter l'économie sénégalaise.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos