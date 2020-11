Impact de la nouvelle configuration politique: environ un million de nouveaux électeurs attendus Avec l'impact de la nouvelle configuration politique, il y a bien des pièges pour une élection aux joutes locales.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 06:23 | | 0 commentaire(s)|

En effet, l'opposition accuse le pouvoir en place de vouloir reporter une nouvelle fois le scrutin au mois d'octobre 2021. Ce qu'elle craint à juste titre d'autant qu'une razzia électorale la menace.



La nouvelle configuration politique aura certes des relents de pièges de part et d'autre, mais aussi un autre fait important à souligner, montrant l'engouement des populations et du dispatching politique.



Un million de nouveaux électeurs attendus pour les joutes.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos