Impacté de la Covid-19: Bro de RMS Sport met en vente son immeuble à 5 étages, sa salle de gym et d’autres biens matériels La Covid-19 continue d’impacter sur la vie de certains citoyens et opérateurs économiques sénégalais. Bro, détenteur d’une salle de sport, appelée RMS Sport a décidé de vendre sa propriété, composée d’une salle de gymnastique avec tout le confort, c’est à dire vélos, meubles et autres materiels de sport. L’opérateur a décidé de vendre, en plus de la salle de gym, l’immeuble à 5 étage l’abritant.

L’immeuble en question, détient en son sein, un Fast-Food, une boutique, une salle cardio, etc.



L’opérateur économique Bro reproche à l’Etat, sa non assistance aux opérateurs économiques qui sont très impactés par le Covid-19. A retenir que Bro est celui-là dont l’Etat avait rasé, il y a de cela quelques années, l'immeuble construit à hauteur de 518 millions de FCfa. Ledit immeuble qui se situait à Liberté 6, abritait égalementtses activités.



Aujourd’hui, gravement impacté par le covid-19, il a pris une decision irrevocable de vendre un de ses biens pour survivre.





