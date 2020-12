Impactés de Covid 19 à Thiès: Le Garde des Sceaux, Me Malick Sall finance plus de 125 regroupements féminins Une enveloppe financière a été octroyée à de nombreux groupements féminins de la ville de Thiès. L’initiative est du Garde des Sceaux, Me Malick Sall qui vise à leur soulager dans différentes activités lucratives, dont les « Avec ». Sous la coordination de Sidy Makhtar Coly, ces groupements féminins bénéficiaires, se disent à jamais, déterminés à soutenir Me Malick Sall dans son engagement à accompagner les projets et programmes du Chef de l’Etat, Macky Sall.

Le Sénégal traverse une phase critique avec la pandémie de la Covid 19 qui freine l’économie mondiale. Ladite pandémie n’a épargné aucun pays du monde. Ayant conscience de ses répercussions sur la vie des populations, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, s’est engagé à offrir des financements à plus de 125 regroupements féminins de la ville de Thiès. L’idéal, relève-t-on, consiste à leur aider à redynamiser les activités de développement économique afin de résister à la situation, imposée par la Covid 19.



Ainsi, les bénéficiaires de ces financements, très reconnaissant, comptent investir le terrain pour rendre la pièce de la monnaie à leur bienfaiteur. Et, ces regroupements restent d’avis le Ministre de la Justice ayant la confiance du Président Sall est en train de travailler pour la satisfaction des nécessiteux. Désormais, ils promettent de travailler à côté de Me Sall et de Sidy Makhtar Coly, membre fondateur du mouvement, « Les amis de Me Malick Sall à Thiès et dans la diaspora ».



Ailleurs, il a été révélé l’importance de la belle option de la politique sociale de Me Malick Sall. Ce faisant, le patron de la justice, constate-t-on, a mis les bouchées doubles dans la ville de Thiès avec ce financement de plus de 125 groupements féminins, impactés par la pandémie de Covid 19. Lesdits groupements, découvre-t-on, ont retrouvé le sourire grâce à l’action du Ministre et de sa femme.



La cérémonie de remise de ces financements, s’est déroulée sous la coordination de Sidy Makhtar Coly. Mobilisés pour la cause sociale, ces regroupements ont remercié le Ministre et sa femme, native de Thiès. Et, les bénéficiaires estiment que Me Sall est en train de développer une politique sociale de proximité qui reste une vision du Président de la République, Macky Sall.



Conscients des enjeux, les regroupements bénéficiaires trouvent que l’action de Me Sall s’inscrit dans une logique d’établir un rapprochement entre administrés et administrateurs. Cette belle vision politique du Ministre, reconnaît-on, est très bien coordonnée à Thiès par son homme de confiance, Sidy Makhtar Coly.



