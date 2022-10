Impactés des JOJ: Le Collectif des Commerçants et Artisans refuse l'indemnisation jugée dérisoire Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 17:31 | | 0 commentaire(s)| Impacté par le projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus en 2026, le Collectif des Commerçants et Artisans du stade Iba Mar Diop de la Rue 1 à Médina, réclame le respect intégral de tous ses droits et dénonce l’injustice.

Le mouvement refuse l’indemnisation qui va d’un million (1 000 000) à un million trois cent mille (1 300 000) FCfa, proposée à ses membres. Selon leur porte-parole, ils sont dans ces lieux depuis des années. Venu apporter son soutien, le député Samba Dangue de Yewwi Askan Wi, dénonce l’injustice de l’Etat. Ils ont fait face à la presse ce mardi.



