Impacts des investitures : ces 9 lieutenants de Yewwi Askan Wi qui se rebellent

Signataires d’une déclaration conjointe, neuf partis membres de la coalition YewwiAskanWi disent rejeter avec la dernière énergie «la procédure antidémocratique, non transparente et teintée d'ostracisme avec laquelle les investitures deYewwiAskanWi ont été faites».



Ils estiment que «l'esprit partisan et les calculs politiciens ont prévalu durant cet exercice et les valeurs de solidarité, de partage, de justice et d'équité qui sont inscrites dans leur charte commune ont été bafouées par un esprit stalinien, clanique de copinage qui a fait qu'une minorité s'est arrogée la totalité des postes électifs reléguant des partis et des leaders qui ont par leur crédibilité, leur représentativité et leur combativité construit l'écosystème attractif qu'est devenue la coalition Yewwi Askan Wi».



«Cette liste a trahi les fondements de notre organisation»

Ag/Jotna de Me Moussa Diop, le Parti nouvelle génération (Png) de Mamadou Lamine Thiam, Appel 3J d’Aminata Lô Dieng, Bess du Ñak de Serigne Mansour Sy Djamil, Credi du professeur Hamidou Dathe, Fprs de Djibril Diop, le Fsd-Bj de Cheikh Bamba Dièye, Set de Moustapha Mamba Guirassy et Paré Suxxalli Sénégal d’Abdou Karim Fall sont unanimes.



Ils estiment que la coalition Yewwi Askan Wi doit rester une plateforme de solidarité où toutes les parties prenantes seront traitées avec respect et considération dès lors qu’elles ont admis ensemble que les acquis de chaque formation politique seront conservés et même valorisés.



«Malheureusement, la liste de YewwiAskanWi pour les élections législatives est aux antipodes des valeurs que nous revendiquons. La procédure de sa mise en place a violé les principes de transparence. Cette liste a trahi les fondements de notre organisation. Elle réveille les vieux démons de la politique. Un esprit tortueux, inique et hégémonique qui n'est pas tolérable dans une coalition comme la nôtre qui a réveillé l'immense espoir d'un avenir radieux pour tous les Sénégalais.



Lorsque des acteurs politiques de l'opposition sont capables d'une telle forfaiture, on peut légitimement être inquiet quant à leur capacité à mettre en œuvre les attentes légitimes du peuple sénégalais pour que l'équité, le mérite et la compétence soient au cœur de la gouvernance publique», dénoncent les signataires.



«Cette dérive heurte l'éthique politique et la solidarité»

Disant ne pas s’inscrire dans une querelle de poste ou de préséance, les contestataires assurent que le débat qu’ils posent porte sur le fond, sur la sincérité de leur engagement et sur leur aptitude à s’y conformer.



«C'est la raison profonde de cette déclaration qui est une alerte à l'endroit de tous les Sénégalais afin qu'ils soient les témoins de la sincérité et du caractère patriotique de notre démarche. Nous sommes d'éminents membres de l'opposition et notre ancrage dans Yewwi Askan Wi ne souffre d'aucune contestation. Nous avons fait le choix depuis des années de nous battre contre le régime despotique de Macky Sall. »



« C'est pourquoi nous ne pouvons accepter que les comportements que nous dénonçons chaque jour deviennent les armes favorites d'une partie de Yewwi pour asservir à des fins politiciennes une coalition qui doit être au service du Sénégal et de sa grandeur. Nous refusons de cautionner cette dérive qui heurte l'éthique politique et la solidarité qui nous avaient réunis. Demain au pouvoir, elle sera la source de beaucoup de désagréments du type népotisme, clientélisme et corruption», assurent les frustrés de Yewwi. Ils annoncent une conférence de presse ce vendredi 13 mai pour se prononcer davantage sur ces questions susmentionnées.

