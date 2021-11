Impacts du TER : « Nous sommes rassurés par les promesses du DG de l’APIX… » (Macodou Fall)

www.dakaractu.com

Après le report de leur sit-in, les membres du collectif des impactés des travaux du train express régional (TER) ont rencontré le DG de l’APIX, et à leur sortie, ils ont tenu un point de presse. « Nous avons décidé de renvoyer le sit-in parce qu’on a remarqué que les travaux ont repris », a déclaré Macodou Fall. « Le DG de l’APIX nous a assuré avec des preuves que les travaux vont continuer et qu'aussi les travailleurs recevront leur gagne-pain. Mais nous sommes des mandataires du collectif. C’est à eux de décider ce que nous allons faire après et quel plan d’action allons-nous poursuivre », ajoute le coordonnateur du collectif Macodou fall. Toutefois, il affirme qu’une réunion sera tenue dimanche prochain...Source : https://www.dakaractu.com/Impacts-du-TER-Nous-somm...