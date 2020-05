Impacts négatifs du COVID-19: des pertes de revenus estimées à 200 milliards de dollars pour l’Afrique subsaharienne par le FMI Au-delà du bilan toujours en hausse des personnes touchés par le virus du COVID-19, l'impact économique de cette pandémie est très large. Papa Ndiaye, chef de la recherche au Département Afrique du FMI, a déclaré que d'ici la fin de 2020, la région connaîtra une perte de revenus d'environ 200 milliards de dollars par rapport à ce qu'elle attendait il y a 6 mois.

Dans une série de progrès depuis des années, l’Afrique subsaharienne était dans une belle dynamique. Mais selon Pape Ndiaye, cette crise peut remettre en cause ces acquis.



Soutenir les structures de santé publique et les PME exige des investissements, mais un soutien temporaire des secteurs les plus touchés est plus que recommandé.



Car avec cette pandémie, l'Afrique subsaharienne fait face à une crise sanitaire et économique sans précédent, qui menace d'inverser une grande partie des progrès de développement qu'elle a réalisés ces dernières années.



Les pays exportateurs de pétroles sont aussi très affectés par la baisse des cours du pétrole, entraînant des pertes de revenus.



Les dernières perspectives économiques régionales montrent que l'économie se contractera de 1,6% cette année; la pire lecture jamais enregistrée.



Mais avec son potentiel énorme, l’économiste entrevoit une sortie prochaine de cette crise pour l’Afrique subsharienne.



