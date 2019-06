Implantation d’Auchan: Abdou Karim Fofana pointe du doigt la responsabilité des commerçants sénégalais

La question de l’implantation, à Dakar, de grandes surfaces comme Auchan, Utile ou encore récemment Carrefour a occupé une place importante dans les discussions entre le ministre Abdou Karim Fofana et les responsables de l’Union nationale des commerçants et Investisseurs du Sénégal (Unacois/Yessal). Pour le ministre, quand on parle d’Auchan ou de commerce, on oublie souvent la responsabilité des commerçants et des industriels sénégalais.



« C’est vrai qu’on aurait préféré que le commerce ou le secteur de la distribution soient menés par des entreprises sénégalaises. Mais nous aussi, nous devons être capables d’apporter une réponse commerciale à ce qui se passe avec la présence des entreprises de distribution françaises. Ils sont nombreux, ces Sénégalais qui se dérobent pour aller acheter chez Auchan la journée, et se mettre ensuite à critiquer cette grande surface, mais en réalité, Auchan ne fait que proposer un service dans un cadre assez agréable », a dit le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Public, dans les colonnes de L’As.



Selon le ministre, tout le monde aurait préféré que ce cadre soit créé par des sénégalais. Il n’a pas manqué de s’interroger sur ce que proposent en face les commerçants et industriels. « C’est anormal que nous n’ayons pas une chaîne de distribution de nationalité sénégalaise depuis 1960. Et pourtant nous avons des sociétés de construction et même de communication qui marchent bien ; on doit avoir aujourd’hui, une société de distribution comme Auchan ou Carrefour, car les commerçants, les hommes d’affaire sénégalais et les industriels sont assez outillés en termes d’expérience, de connaissance et de capitaux pour le faire. Il reste que l’initiative », lance-t-il.

