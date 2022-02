Implantation du parti Awale à Kolda, Dr. Abdourahmane Diouf étend ses tentacules dans le Fouladou Construire une nouvelle République au Sénégal, «basée sur nos réalités et nos valeurs». Tel est le projet de société du Parti Awalé du Dr. Abdourahmane Diouf, qui vient d’envoyer une mission d’information à Kolda ce samedi 12 février. Ceci, pour partager les ambitions de sa formation politique et démarrer la mise en place de ses instances au Fouladou. "Tribune"

Lors de la rencontre de partage tenue dans un hôtel de la place, le délégué général de Awalé a expliqué que son parti est d’obédience « afro souverainiste », qui prône « une république endogène ».



Mais aussi, « le patriotisme économique, la solidarité sociale », entre autres. Samba Guèye d’informer, à cette occasion, qu'Awalé nourrit l’ambition de participer aux prochaines élections législatives.



Pour réussir ce baptême de feu, les militants sont invités à s’atteler aux travaux de mise en place des structures du parti. Ce travail de terrain doit démarrer incessamment à Kolda, par la création de cellules, puis des délégations communales, départementales et régionales d’ici au mois de mars prochain, dit-il.



À cet effet, des mandataires et des superviseurs sont déjà désignés pour suivre ce processus de mise en place des instances énumérées, précise-t-il. À signaler que, dans le cadre du volet social du Parti Awalé, cette mission met à profit ce séjour, pour appuyer le secteur de la santé par un don de blouses et une participation à l’initiative SOS Scanner lancée récemment par des koldois.



