Importante déclaration d'Aminata Tall sur la Présidentielle 2019 : La "Dame de fer" reporte sine die sa communication politique

Aminata Tall, l’ancienne égérie libérale d’Abdoulaye Wade et aujourd’hui membre du Secrétaire Exécutif National de l’Alliance pour la République (APR) et aussi Présidente du Conseil économique social et environnemental, promettait de faire une grande déclaration sur la Présidentielle de 2019 ce dimanche dans un hôtel de la place. Mais finalement, la communication a été reportée sine die.



C’était une journée dominicale très attendue puisque toute l’opinion piaffait d’impatience d’entendre ce que va nous réserver la « Dame de fer » de Macky Sall.



Dans un contexte d’une « hégémonie » communicationnelle d’Idrissa Seck et d’un retour du boomerang Karim Wade qui a déclaré que Macky Sall doit l’affronter en 2019, Aminata Tall a trouvé certainement le bon timing pour faire sa sortie politique…après une longue période de « léthargie ». D’autant que ce jeudi, les plénipotentiaire de Benno Bok Yaakaar ont organisé une conférence de presse sur les questions électorales…au moment où l’Initiative pour des Elections Démocratiques (IED) a organisé jeudi dernier un grand rassemblement de Pikine et Guédiawaye à Jiddah Thiaroye Kaw au Terrain Madadane Ecole 8.



Pourquoi, Aminata Tall a reporté cette communication? Mystère et boule de gomme.

Massène DIOP Leral.net