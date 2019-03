Importation d’armes : le Sénégal dans le top en Afrique Subsaharienne

Le nouveau rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm été publié hier.



Le Rapport qui traite entre autres, des exportations et importations d’armes à travers le monde, place le Sénégal parmi les gros acheteurs d’armes en Afrique Subsaharienne, entre 2014 et 2018. « Les 5 plus grands importateurs en Afrique Subsaharienne sont le Nigéria, l’Angola, le Soudan, le Cameroun et le Sénégal », lit-on dans le rapport. Qui ajoute qu’à eux seuls, ces 5 pays font 56% des importations d’armes dans la sous-région.



35% des armes qu’ils importent viennent de la Russie, contre 21% pour la Chine et 15% pour les Etats-Unis. Dans le monde, le Podium des pays qui importent plus d’armes est occupée par l’Arabie Saoudite, l’Inde et l’Egypte. L’Algérie est classée 5e et le Maroc trône à la 24e place.



Pour les plus gros exportateurs mondiaux d’armes entre 2014 et 2018, il y a respectivement les Etats-Unis, la Russie et la France, l’Allemagne et la Chine, qui concentrent 75% des exportations mondiales d’armes.











Les Echos

