Impôts sur les salaires : la Cosydep invite le Gouvernement au respect de ses engagements et invite au traitement et à la correction des manquements Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 01:47

Leur sortie était très attendue, après celle respectivement des syndicats et du Gouvernement sur les perturbations notées dans le système éducatif Sénégalais. Ainsi, 3 mois après la signature des accords Gouvernement / Syndicats, le Bureau du Conseil d’Administration (BCA) de la Cosydep s’est réuni, le mercredi 25 mai 2022, à l’effet d’examiner le contexte éducatif et social. Le BCA note que le contexte qui caractérise le dernier trimestre de l’année scolaire, fait l’objet d’appréhensions justifiées. En effet, il est à craindre un risque de conjonction entre les tensions politiques, la recrudescence des violences physiques et verbales, la déception exprimée par les syndicats dans la matérialisation de la première échéance des accords avec le gouvernement et les premières réactions des élèves qui annoncent des manifestations qui peuvent aller dans tous les sens. À cet effet, la Cosydep exprime sa profonde indignation du fait que de nouvelles perturbations s’annoncent pour faire respecter les accords déjà signés entre le gouvernement et les syndicats. Et pourtant face aux perturbations ayant entrainé des pertes énormes sur le quantum horaire, des efforts immenses avaient été consentis par l’ensemble des acteurs et partenaires de l’école. Ces efforts avaient abouti à des accords historiques qui avaient fait renaître un immense espoir chez les élèves et leurs parents et une forte re-motivation des enseignants. En effet, rappelle les camarades de Cheikh Mbow, que les plénières tenues lors des perturbations antérieures avaient enregistré une forte demande des syndicats pour la correction des iniquités dans le système de rémunération des agents de la Fonction publique. Cependant, a yant été alertée par les syndicats, sur la base des appréhensions issues de la consultation de leur bulletin de salaire à travers e-solde, " la COSYDEP a engagé des concertations internes et externes en vue de rassembler, auprès des parties prenantes, le maximum d’informations utiles pour fonder sa position. La Coalition rappelle et témoigne que les longues discussions avaient abouti à d’importants engagements du Gouvernement : 1. la défiscalisation de l’indemnité de logement. ( Une offre faite par le gouvernement ) 2. l’augmentation de certaines indemnités. Des propositions du gouvernement qui ont fait l’objet d’amendements de la part des syndicats, préoccupés par leur valeur nette ; 3. la mise en place d’un comité de suivi qui n’a été mis en place que deux mois après la signature et attend toujours d’être institutionnalisé ; 4. le traitement et la correction des manquements par émission spéciale au besoin ", lit-on sur la note parvenue à Dakaractu. Selon la Cosydep, l ’existence juridique du comité de suivi permettrait, d’une part de traiter les www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Impots-sur-les-salaires-...

