Inauguration AIDB : Pas l’ombre d’un opposant L’opposition n’est pas présente sur les lieux de l’inauguration l’aéroport AIDB, ce qui tout l'air d'un boycott, fruit de la discorde notoire entre le pouvoir et l’opposition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2017 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

L’inauguration de l’aéroport qui semble être une affaire de fierté de nationale, n’intéresse guère l’opposition. En effet, aucun membre de l’opposition n’est aperçu dans les tribunes officielles.



Une absence dont on ignore encore les causes réelles. La faute est-elle du côté des opposants qui refuseraient l’invitation du Président ? Ou bien, n’ont-ils tout simplement pas été invites ? Des questions qui suscitent moultes interrogations chez les populations.



Ce qui est sûr pour le moment, est que l’opposition et le pouvoir n'ont pas d'atomes crochus depuis l’avènement du Président Macky Sall.











Cheikh Tidiane Sy, stagiaire Leral

