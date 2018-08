Inauguration Dakar Arena: Une opposante dénonce la mobilisation moyennant 2000 F Cfa

Le Président Macky Sall a inauguré hier, en grande pompe, le stade Dakar Aréna. Au moins 15000 personnes composées en majeure partie de femmes ont assisté à cette cérémonie. Si le pouvoir a réussi à mobiliser tout ce beau monde, dans une zone enclavée, c’est parce qu’il a mis la main à la poche. L’accusation est Ndèye Sélbé Linguère Diouf, présidente du parti Génération Positive / Taxawu Sénégal.



«Des militants ont été mobilisés à raison de 2000 F Cfa chacun, des cars chargés comme du bétail politique, des T-shirts arborés moyennant un pécule », dit-elle.



Avant d’ajouter : « plus la présidentielle s’approche, plus le Président Macky Sall se rendra compte du vide autour de lui. La dernière visite du président chinois au Sénégal et l’inauguration de l’arène nationale, ont démontré son impopularité et sa perte de vitesse».



Poursuivant, l’opposante relève pour le déplorer, « le paradoxe de la gouvernance sobre et vertueuse prônée par l’actuel régime et la dilapidation des ressources publiques avec toutes les difficultés que rencontre l’Apr pour mobiliser les Sénégalais ».



Sur la promesse du chef de l’Etat construire un stade 50 mille places, Ndèye Selbé Linguère Diouf, de rappeler que c’est des promesses électoralistes. « Il avait promis qu’il aller réduire son mandat présidentiel de 7 à 5 ans, de rationaliser des dépenses publiques, de réduire la taille du gouvernement à 25 ministre, aujourd’hui, is’est entouré de 49 ministres compte non tenu de la centaine de ministres-conseillers dont la plupart sont payés à ne rien faire. Donc, tout ce qu’il avance, n’engage que ceux qui y croient » , peste-t-elle.