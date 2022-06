Inauguration : ESP et CERER pour atteindre l'objectif dans la politique énergétique du Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 19:43 | | 0 commentaire(s)| Ce jeudi a eu lieu l’inauguration des laboratoires de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP) et du Centre d’Etudes et de Recherches sur les Énergies Renouvelables (CERER), mis en place à travers l’AEME et l’ANER, en présence du directeur de Cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, M. Dione. Ce projet d'un coût d'1 million d'euros, financé par la Coopération allemande à travers le PTB, est important pour l’atteinte des objectifs visés dans la politique énergétique développée au Sénégal par le chef de l’Etat.



