Inauguration Grande Mosquée Massalikoul Djinane - Mbackiou Faye : « L’islam est un viatique, il est temps de connaître davantage les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba » Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019 à 16:22 | | 0 commentaire(s)| Les préparatifs de l’ouverture officielle de la Mosquée Massalikoul Djinane, prévue le 27 septembre 2019, a servi de prétexte au représentant du Khalife général des Mourides, Mbackiou Faye de faire face à la presse pour un exposé des réalisations et programmes. Le Khalife attendu dans la matinée du dimanche va procéder à une petite visite de la Mosquée.

« L’œuvre est grandiose, l’architecture merveilleuse, l’attente de la communauté mouride n’a pas été déchue », lancent des visiteurs, impressionnés par la dimension et la beauté de l’ouvrage. Massalikoul Djinane au « cœur », une architecture titanesque, tant investie pour l’islam sera inaugurée le 27 septembre 2019. Le représentant du Khalife, Mbackiou Faye reste disposer à livrer une Mosquée, rare d’en trouver une de pareille, dans certains pays islamiques.



Revenant sur les réalisations, Mbackiou Faye, a d’abord, exposé l’Institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba, initié par le Khalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Insistant sur la date d’ouverture officielle de la Mosquée Massalikoul Djinane, il a annoncé l’arrivée de Serigne Mountakha Mbacké à Dakar dans la matinée du dimanche 22 septembre 2019. Et, dès son arrivée, il va visiter la Mosquée Massalikoul Djinane. C’est ainsi que Mbackiou Faye pour donner un cachet solennel à l’évènement, a profité de cette rencontre pour inviter toute la population sénégalaise à l’accueil de Serigne Mountakha.



Evoquant, l’Institut de recherche islamique, Mbackiou retient qu’il y a des salles de conférences et des salles polyvalentes pour dispenser des cours dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation islamique, du soufisme et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. D’après Mbackiou Faye, l’Université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, dont les travaux ont été lancés et débutés, est réalisée avec un coût global de 37 milliards de FCfa. « Le monde, confronté à des difficultés multisectoriels, a beaucoup plus besoin des enseignements de Cheikh Bamba qui a abordé tous les domaines de la vie. L’islam est un viatique, il est temps de connaître davantage l'enseignement de Cheikh Bamba », a-t-il dit.



Le site de la mosquée, offert par Me Wade, repose sur 60 000 m2. Et, dans le chapitre des programmes, il précise que la journée du lundi sera décernée à Serigne Saliou Mbacké, initiateur de la construction de la Mosquée. Celle du mardi à Mame Diarra, mère de Khadim Rassoul. Et, il se déroulera des veillées religieuses et la nuit de cette même journée, sera consacrée à Mame Cheikh Ibrahima Fall. La 3e journée est attribuée à Serigne Bara Mbacké, celle du jeudi, suivant à Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Mbackiou Faye indique que dans l’après-midi de la journée, il y aura la présence de l’actuel Khalife qui va faire une importante déclaration.



Aussi, dans le symbolisme et la solennité de l’événement, des veillées religieuses sont entièrement inscrites dans le programme. Seulement, la journée du vendredi est exclusivement réservée à l’inauguration, devant enregistrer la présence de Macky Sall, de l’ex-Président, Me Abdoulaye Wade et de représentants d’autres pays invités. Après la prière du vendredi 27 septembre, les programmes vont se poursuivre avec des échanges sur divers sujets de l’islam.





El Hadji Mbackiou Faye a promis dans le cadre de l’ouverture officielle de la Mosquée Massalikoul Djinane, la présence de spécialistes de la santé, de la sécurité et des Sapeurs-pompiers. L’assistance médicale, des personnes et des biens, insiste-t-il, sera au rendez-vous et, la hauteur de l’évènement.



Leral

