Inauguration Impack / Macky Sall: "Youssou Ndour gathié ngalama, dieureudieuf"!

Le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall a procédé ce vendredi à Diamniadio à l'inauguration de l'Usine Impack Safa Group. " Diamniadio était quasi vierge en 2012 et devenu aujourd'hui un des poumons industriels de notre pays avec ses 150 hectares, 35 entreprises déjà fonctionnelles et 112 autres en cors d'installation", a souligné le Chef de l'Etat. Il a tenu à soutenir le secteur privé national d'où son déplacement à Diamniadio, mais aussi à rendre hommage à Youssou Ndour qui est "parti de rien, de la Médina avec sa musique qu'il a révolutionnée au plan national et mondial. Sans oublier la création d'entreprises et d'emplois".