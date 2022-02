Inauguration: Les conseils de Mady Touré pour la préparation contre l'Egypte en mars prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 07:13 | | 0 commentaire(s)|

Si Diomansy Kamara, ancien international a affirmé que le Sénégal a d'autres échéances qui l'attendent, Mady Touré, Président de GF est allé plus en profondeur. A l'en croire, le Sénégal doit oublier la CAN et aller en chercher d'autres, jusqu'à 7 étoiles dont en Coupe du monde. "Aussi, je préfère qu'on fasse notre préparation ici, dans ce stade qui a une pelouse hybride, au lieu d'aller au Maroc pour préparer l'Egy^pte. On se croirait en Europe et avec un joyau de cette nature, il faudra insister sur l'entretien", a-t-il dit. Il ajoute: "Je suis content que le Président Macky Sall dise qu'on doit se baser sur mon programme pour l'avancement de ce sport".