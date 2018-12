Inauguration de l’Autoroute Ila Touba: Le Khalife invite les talibés à réserver un accueil chaleureux à Macky Sall

La cité religieuse de Touba étrenne aujourd’hui, son autoroute à péage. Le khalife des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, dirige en personne, la cérémonie de coupure du ruban, en présence du chef de l’Etat Macky Sall.



L’autoroute Ila Touba est une infrastructure considérée par le régime en place comme le plus gros investissement jamais destiné à une localité de l’intérieur du pays. Le tronçon Touba Aibd est totalement opérationnel. Des postes de sécurité sont construits, des espaces clients équipés de toilettes et boutiques, seront ouverts après l’inauguration par le chef de l’Etat. Les voyageurs pourront voyager librement.



La cérémonie aura pour cadre le rond-point desservant les villages de Kanka et Darou Sow. Le chef de la communauté mouride accordant un intérêt particulier à la cérémonie, avait annoncé la couleur au cours d’un appel à la mobilisation. « Cette infrastructure est exclusivement destinée à Serigne Touba. Nous l’apprécions à sa juste valeur et remercierons les maître d’œuvre Macky Sall, à qui nous souhaitons longue vie et prions qu’il achève d’autres chantiers entamés pour le Sénégal (…).



C’est pourquoi j’invite tous les talibés mourides à se mobiliser pour lui réserver un accueil chaleureux dans le respect de la sacralité de la ville, et assister à l’inauguration qui se tiendra ce jeudi après-midi, à commencer par les petits-fils de fondateur du Mouridisme, les Cheikh et notables de Touba », a fait savoir le Khalife général des Mourides.















