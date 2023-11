Inauguration de l’État-Major de la Gendarmerie nationale : Le chef de l’Etat préside la rencontre Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall préside, ce jeudi, à Dakar, la cérémonie d'inauguration de l'État-Major de la Gendarmerie nationale, au quartier Samba Dièry Diallo, à Colobane. L'évènement enregistre la présence de Oumar Youm, ministre des Forces armées et du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, le Général de Corps d'Armée, Moussa Fall.



Source : Source : https://lesoleil.sn/inauguration-de-letat-major-de...

