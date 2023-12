Inauguration de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye: Le ministre des Transports aériens exprime sa satisfaction Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2023 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires Antoine Mbengue a procédé, jeudi au lancement officiellement de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye. Selon le ministre, l’aéroport a été complètement reconstruit à hauteur de 23 262 000 000 de FCFA. Cette aéroportuaire modulaire s’étend sur 2170 m2 avec une piste de 20500 m […] Le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires Antoine Mbengue a procédé, jeudi au lancement officiellement de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye. Selon le ministre, l’aéroport a été complètement reconstruit à hauteur de 23 262 000 000 de FCFA. Cette aéroportuaire modulaire s’étend sur 2170 m2 avec une piste de 20500 m de long sur 45 m de large. « C’est avec une grande satisfaction que je préside la cérémonie de mise en exploitation de l’aéroport International Ousmane Maseck Ndiaye de Saint Louis. Ce jour 7 décembre 2023 date symbolique pour l’aviation civil…Pour rappel, l’État du Sénégal a élaboré le plan stratégique hub aérien 2021-2025 et entamé sa mise en œuvre. Fermé à la circulation le 23 juillet 2020, l’aéroport de Saint Louis a été complètement reconstruit pour un cout de 23 262 000 000 de FCFA », a déclaré Antoine Mbengue, ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires.



Source : Source : https://lesoleil.sn/inauguration-de-laeroport-inte...

