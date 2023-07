Inauguration de l’école sénégalaise de Banjul prévue le lundi 1er Aout : Cheikh Oumar Anne en Gambie pour visiter le chantier ( En direct sur Leral Tv et Leral.net ) L’école sénégalaise de Banjul sera inaugurée par le président de la république, Macky Sall lors de son séjour en terre gambienne à partir de ce lundi 31 juillet 2023. En attendant cette date, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne s’est rendu en terre gambienne pour visiter le chantier. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’inauguration de cet établissement. La visite du ministre et maire de la commune de Ndioum Sénégal a commencé par une rencontre avec son homologue Lodia Call, ministre de l’enseignement élémentaire de la Gambie. Dans son mot de bienvenue, la patronne de l’éducation gambienne a souhaité la bienvenue à son hôte et à sa délégation.



Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne s’est félicité de l’accueil et a souhaité que la coopération entre les deux pays frères dans le domaine de l’éducation soit renforcée. Il a également visité le chantier de l’école élémentaire Toubacco-road de Banjul. Un joyau construit à neuf par le Président Macky suite à une forte demande de la communauté sénégalaise vivant en Gambie. Satisfaits de cet investissement colossal, l’Ambassadeur et la communauté sénégalaise de Banjul ont promis de réserver au président de la république, Macky Sall un accueil historique pour le remercier.



