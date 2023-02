Inauguration de la Centrale de Malicounda : « Un tournant décisif » vers l’indépendance énergétique

Dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès, le Chef de l’État a inauguré, samedi passé, la centrale électrique de Malicounda dont la réalisation permet d’injecter dans le réseau de Senelec 120 Mw. MBOUR- Le dispositif de la Senelec s’est enrichi de 120 Mw supplémentaires à la faveur de la mise […]

Dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès, le Chef de l’État a inauguré, samedi passé, la centrale électrique de Malicounda dont la réalisation permet d’injecter dans le réseau de Senelec 120 Mw.

MBOUR- Le dispositif de la Senelec s’est enrichi de 120 Mw supplémentaires à la faveur de la mise en service de la nouvelle centrale électrique de Malicounda. Une infrastructure inaugurée, samedi, par le Président de la République Macky Sall qui était dans le département de Mbour, pour clôturer sa tournée économique dans la région de Thiès.

Cette centrale, fruit d’un partenariat public-privé entre Malicounda Power, Africa50 et Senelec, financée à hauteur de 101 milliards de FCfa, vient renforcer la capacité de la société publique d’électricité puisque ses 120 Mw permettent déjà la couverture de plus de 701 000 foyers domestiques. Cet « ouvrage d’envergure ouvre une nouvelle ère dans le cadre du partenariat public-privé, avec l’intégration de Senelec comme actionnaire, permettant de renforcer la souveraineté énergétique et de réduire indirectement les coûts de l’électricité », a dit Macky Sall. Il s’est félicité des progrès importants réalisés en matière de fourniture d’électricité ; avec plus que le triplement de la puissance installée qui est passée « d’environ 500 Mw dont 8% provenaient de l’hydroélectricité » en 2012, à « plus de 1 600 Mw avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses ». Des performances, fruit d’une politique d’investissement fondée, selon lui, sur le partenariat public-privé, qui ont permis de résorber le gap de puissance, mettant fin aux longues coupures d’électricité. Il a ajouté qu’aujourd’hui, le Sénégal a amorcé un tournant décisif en termes d’indépendance énergétique assise sur trois piliers. Le premier, « le mix énergétique, devenu un impératif compte tenu de notre dépendance aux énergies fossiles avec leur caractère volatile ». Le deuxième concerne « le Plan de relance intégré de l’électricité visant le renforcement des capacités de production, le développement des réseaux de transport et de distribution afin de connecter le territoire national, tout en favorisant son ouverture avec les pays voisins en tant qu’acteur du marché ouest-africain de l’électricité (Wapp) ». Le troisième pilier concerne « l’accès universel à l’électricité avec comme dessein d’en finir avec la fracture énergétique qui impacte lourdement le budget de l’État et crée des déséquilibres dans nombre de secteurs de l’économie ».

Maillage complet du réseau électrique

L’infrastructure, à l’image des autres du genre qui ont été réalisées, fait partie d’un ensemble constitué de « 1 552km d’autoroute électrique pour un investissement de plus de 400 milliards de FCfa, consacrant ainsi le désenclavement électrique total de la zone Sud et Sud-est du pays avec des postes injecteurs dans chaque capitale régionale », a ajouté M. Sall. Il renseigne, par ailleurs, que le maillage du territoire national par le réseau interconnecté vient d’être achevé, « mettant fin à l’isolement de certaines parties du territoire, consacrant ainsi un sursaut qualitatif et quantitatif du secteur énergétique ». Aussi, « l’arrivée du first-gas [démarrage de la production de gaz], prévu au dernier trimestre de l’année, permettra de faire fonctionner toutes les centrales au gaz, soutenant ainsi notre politique de transition énergétique à travers la stratégie gas-to-power ». D’importantes réalisations qui, à ses yeux, confirment notre « marche résolue vers l’accès universel à l’électricité ». La centrale est « une superbe réalisation à la pointe de la technologie dont nous sommes très fiers », a, pour sa part, estimé le Directeur général de Malicounda Power. Sami Soughayar de faire noter pour s’en féliciter qu’elle va « sensiblement contribuer à améliorer la fourniture de l’énergie électrique au citoyen qui est en quelque sorte l’oxygène du développement économique et social du Sénégal ». Il a, en outre, renseigné que la centrale offre plus de 50 emplois locaux dans sa phase d’exploitation et a employé plus de 400 personnes pendant la phase de construction.

L’importance de l’infrastructure pour les populations, en particulier les habitants de Malicounda, est immense, a estimé le maire de la commune. Maguette Sène a souligné que « la centrale électrique a déjà équipé la maternité de la localité d’un appareil échographique d’un coût de 25 millions de FCfa et a entamé la construction du logement de la sage-femme ». Non sans ajouter que le gestionnaire s’est également engagé à accompagner la jeunesse de la zone, notamment dans le domaine sportif. « En effet, la société a accepté le financement d’un stade moderne avec tous les équipements nécessaires au profit de la commune », a dit M. Sène. Il renseigne que la contribution économique locale que Malicounda Power a versée à la municipalité au titre de six mois de fonctionnement en 2022 et pour le compte de l’année 2023 est de 309 millions de FCfa.

Ousseynou POUYE (Correspondant

Source : https://lesoleil.sn/inauguration-de-la-centrale-de...