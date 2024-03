Inauguration de la Tour de la RTS: L’intégralité du discours du Président Macky Sall

In extenso, l’intégralité du discours du Président Macky Sall, lors de l’inauguration de la Tour de la Rts



Monsieur le Ministre de la communication, des télécommunications et du numérique,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Monsieur le Directeur général de la RTS,

Mesdames, Messieurs les Directeurs, Chefs de services,

Mesdames, messieurs les membres du personnel de la RTS,

Chers invités,

Chères populations de la Médina,



Avant tout propos, je vous remercie du fond du cœur pour votre accueil chaleureux et enthousiaste, malgré les rigueurs du ramadan et du carême.



Le 7 juin 2022, nous étions, ici, ensemble, pour lancer les travaux de la Tour de la RTS. Moins de deux ans après, nous revoilà ensemble, pour procéder à son inauguration ! Le fast track, credo de notre ambition pour le Sénégal émergent, s’est encore exprimé de fort belle manière. Ce moment tant rêvé et attendu est arrivé. J’ai vu à travers vos spots et vos reportages combien vous aviez hâte d’être au rendez-vous du jour J.



Nous y voilà. Aujourd’hui, la RTS fait peau neuve, dans sa marche résolue vers le progrès dans le secteur si exigeant de l’audiovisuel, où le moindre retard se rattrape plus difficilement que partout ailleurs. C’est pourquoi la réalisation de cette Tour me tenait tant à cœur, pour que la RTS, figure emblématique de l’audiovisuel public, reste au diapason de son temps, et se projette dans le futur.



Avec cette magnifique Tour trônant au cœur du quartier historique de la Médina, vous prenez de la hauteur au propre comme au figuré, pour un service public moderne et performant, parce que répondant aux meilleurs standards de qualité.



D’un coût global de 33milliards 865millions de F.CFA, la Tour R+10 de la RTS est un bâtiment qui allie l’audace architecturale et l’intelligence des technologies de pointe, sur une superficie de 2650 mètres carrés. Cette œuvre grandiose comprend, entre autres commodités:

 plusieurs studios télé et radio, dont un de 1000 m2 ;

 une salle-serveur qui regroupe toutes les machines du bâtiment ;

 une salle pour le contrôle à distance de la vidéo surveillance et de la climatisation ;

 septplateaux de bureaux subdivisés en « open space »,permettant des aménagementsadaptés aux besoins ;

 un terrain de football et une salle de sports ;

 un restaurant panoramique, des espaces de détente, une mosquée et une chapelle.



A cela s’ajoutent les nouveautés du bâtiment rénové, qui comprend deux salles de rédaction, des espaces ouverts facilitant le travail en équipe, et une crèche dédiée au personnel. Avec toutes ces commodités, vous serez désormais dans les meilleures conditions de travail et d’épanouissement pour assurer un service public toujours plus performant.



Pour rester dans cette dynamique de performance, je sais que la RTS a besoin de plus moyens.

C’est pourquoi, je vous avais promis, lors de la pause de la première pierre de la Tour, de faire diligenter le projet de décret d’application du Code de la presse accordant des avantages financiers à l’éditeur public national de la communication audiovisuelle ; avantages communément appelésredevance audiovisuelle.



C’est chose faite, puisque j’ai signé le décret portant financement du service public de l’audiovisuel ; ce qui contribuera à mettre la RTS à l’abri des aléas financiers, grâce à un mécanisme sécurisé de mobilisation des ressources.



Cette nouvelle décision s’inscrit dans la continuité du soutien que l’Etat apporte à la RTS depuis 2012, avec, notamment, le renouvellement des équipements, la multiplication des chaines de télévisions zonales, le passage de l’analogie au numérique et à la haute définition, et la mise à disposition de parcelles à usage d’habitation pour le personnel.



A ce propos, je voudrais vous assurer que les agents qui n’avaient pas pu bénéficier d’assiette foncière sur le site de Diamniadio auront leurs parcelles dans la zone aménagée de Thiès.



Monsieur le Directeur Général, chers agents,



Aujourd’hui, je pose avec vous et pour vous un autre acte fort de l’engagement de l’Etat à vos côtés. Nous en sommes tous fiers.



Désormais, avec cette Tour, vous tenez entre vos mains ce que j’appelle la Reine de l’audiovisuel sénégalais.

En retour, j’ai confiance que vous ne ménagerez aucun effort pour relever les défis de l’excellence.



Premier défi, c’est le bon usage et l’entretien de votre Tour et de ses équipements. C’est l’assurance vie de votre outil de travail.



Deuxième défi, c’est l’engagement dans le travail, la rigueur chevillée au corps, suivant les règles éthiques et déontologiques qui régissent votre métier et le service public de l’audiovisuel.



Troisième défi, c’est la préservation de notre patrimoine culturel et historique national, dans toute sa diversité.

La RTS, c’est le Sénégal en miniature ; c’est la mémoire de la nation, le terreau de nos cultures et de notre patrimoine historique, qu’il nous faut préserver à tout prix grâce aux technologies modernes à votre disposition.

Vous êtes les gardiens privilégiés de nos archives audiovisuelles, de nos œuvres artistiques et de pans entiers de notre histoire.



Vous avez la responsabilité unique d’en assurer la préservation. Je vous y engage fortement.

Je saisis l’occasion pour féliciter chaleureusement tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce projet monumental.



Félicitations à toi Racine, pour ton leadership, ton plaidoyer et ton engagement personnel, qui t’ont permis de porter et promouvoir avec ténacité un projet aussi complexe.



Félicitations à toutes les équipes de la RTS qui ont contribué par leur expertise, à la conception et à la réalisation du projet.



Je félicite et remercie nos partenaires financiers et techniques, notamment le pool bancaire dirigé par la BDK, ainsi que la CSE et l’AGETIP.



Bravo à toutes et à tous pour la synergie de vos efforts qui nous ont permis de finaliser cette œuvre complexe en un temps record.



Voilà le Sénégal que nous voulons. Le Sénégal du fast track, le Sénégal du travail vite fait et bien fait !

A toutes et à tous je dis : dalleen ak jamm dans votre nouvelle Tour, et merci de votre attention.