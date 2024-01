Inauguration de la nouvelle agence Bceao à Saint-Louis: L’invite de Macky Sall au secteur privé Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall a quitté Dakar ce vendredi matin à destination de Saint-Louis où il a présidé la la cérémonie d’inauguration de la nouvelle agence de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). « Je me réjouis de présider aujourd’hui la cérémonie d’inauguration de l’Agence Auxiliaire de la Bceao de Saint-Louis, notre ancienne capitale, ville historique classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000 », a-t-il d’emblée déclaré. Et d’ajouter : « J’invite le secteur privé, notamment celui de la région de Saint-Louis, à tirer avantage de cette nouvelle Agence afin de bénéficier des services qu’elle offre sur toute la gamme de financements possibles ». Car, selon lui, cette démarche est conforme à la « politique d’équité territoriale et à la stratégie nationale d’inclusion financière » pour faciliter l’accès aux services financiers à tous les segments de la population sénégalaise. Il a, par la même occasion, évoqué la question critique des « taux d’intérêt élevés du crédit qui constituent un frein au financement de l’économie et à l’inclusion financière ». Le Chef de l’Etat a, ensuite effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de la vieille ville, dont les travaux de réhabilitation sont achevés.



